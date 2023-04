Donald Trump News: पोर्न स्टार स्टार्मी डेनियल्स को चुप रहने के बदले पैसे देने के आरोप का सामना कर रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट ने फिलहाल रिहा कर दिया। उन पर 1.22 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया है और केस की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।

ट्रंप ने पूरे घटनाक्रम के लिए बाइडन सरकार को दोषी ठहराया है। कोर्ट से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, हमें अपने देश को बचाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में ऐसा कुछ भी हो सकता है, मैंने जो एकमात्र अपराध किया है, वह निडर होकर अपने देश की उन लोगों से रक्षा करना है जो इसे नष्ट करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, हमारा देश नरक में जा रहा है।

इससे पहले भारतीय समयानुसार मंगलवार रात डोनाल्ड ट्रंप को मैनहटन कोर्ट में पेशी से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। पूर्व राष्ट्रपति ने हेराफेरी के 34 मामलों को भी गलत बताया।

76 वर्षीय ट्रंप पर पिछले राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान पोर्न स्टार स्टार्मी डेनियल्स को चुप रहने के बदले पैसे देने का आरोप है। पोर्न स्टार ने आरोप लगाया था कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान शारीरिक संबंधों को लेकर चुप रहने के बदले ट्रंप की ओर से 1.30 अरब डॉलर का गुप्त भुगतान किया गया था।

#WATCH | We have to save our country. I never thought anything like this could happen in America, the only crime that I have committed is, fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it: Former US President Donald Trump

