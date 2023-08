Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप ने किया सरेंडर, बने मगशॉट का सामना करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति, जानिए क्या होता है यह

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सहयोगी मार्क मीडोज ने फुल्टन काउंटी में आत्मसमर्पण किया। काउंटी की वेबसाइट के अनुसार, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

मीडोज ट्रम्प के साथ उन 18 सह आरोपियों में से एक हैं, जिन पर वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को पलटने के लिए साजिश रचने में ट्रंप की मदद करने का आरोप है। इसके बाद ही कहा जा रहा था कि ट्रंप भी जॉर्जिया के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं।

Fulton county jail in Georgia releases a mug shot following former President Donald Trump's fourth arrest this year. pic.twitter.com/JwUkA6AwfD

— ANI (@ANI) August 25, 2023