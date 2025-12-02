H1-B वीजा मामले में भारतीयों के समर्थन में उतरे एलन मस्क, अमेरिका को दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क। स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने H-1B वीजा कार्यक्रम का जोरदार बचाव करते हुए कहा है कि भारतीय पेशेवरों और उनकी प्रतिभाओं से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा हुआ है। मस्क ने हाल ही में जारी एक पॉडकास्ट में चेतावनी दी कि इस महत्वपूर्ण वीजा कार्यक्रम को बंद करना अमेरिका के लिए "वास्तव में बहुत बुरा" होगा।

उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब भारत के बेहद कुशल पेशेवरों की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। मस्क ने यह भी बताया कि उनकी कंपनियों (टेस्ला, स्पेसएक्स) को भी विशेषज्ञता वाले पदों को भरने में लगातार कठिनाई होती है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी रहती है।