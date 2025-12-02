मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    H1-B वीजा मामले में भारतीयों के समर्थन में उतरे एलन मस्क, अमेरिका को दी चेतावनी

    टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ Elon Musk ने H-1B वीजा कार्यक्रम का कड़ा बचाव किया है और कहा है कि भारतीय प्रतिभाओं ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि वीजा कार्यक्रम को बंद करना अमेरिका के लिए बेहद हानिकारक होगा, खासकर तब जब उनकी कंपनियों को भी कुशल विशेषज्ञ ढूंढने में मुश्किल हो रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 04:40:47 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 04:40:47 PM (IST)
    H1-B वीजा मामले में भारतीयों के समर्थन में उतरे एलन मस्क, अमेरिका को दी चेतावनी
    H1-B वीजा मामले में भारतीयों के समर्थन में उतरे एलन मस्क

    डिजिटल डेस्क। स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने H-1B वीजा कार्यक्रम का जोरदार बचाव करते हुए कहा है कि भारतीय पेशेवरों और उनकी प्रतिभाओं से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा हुआ है। मस्क ने हाल ही में जारी एक पॉडकास्ट में चेतावनी दी कि इस महत्वपूर्ण वीजा कार्यक्रम को बंद करना अमेरिका के लिए "वास्तव में बहुत बुरा" होगा।

    उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब भारत के बेहद कुशल पेशेवरों की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। मस्क ने यह भी बताया कि उनकी कंपनियों (टेस्ला, स्पेसएक्स) को भी विशेषज्ञता वाले पदों को भरने में लगातार कठिनाई होती है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी रहती है।


    खामियों को सुधारने की अपील

    मस्क ने H-1B कार्यक्रम की कुछ खामियों को स्वीकार किया और माना कि कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस व्यवस्था के साथ एक तरह से 'गेम खेला' है। हालांकि, उन्होंने कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करने के बजाय, व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुधार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग H-1B कार्यक्रम को बंद करने का समर्थन करते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि यह कदम अमेरिका के लिए कितना बुरा साबित हो सकता है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका H-1B वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई कर रहा है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए वीजा पर एक लाख डॉलर शुल्क की घोषणा की थी।

    प्रवासन नीति और सीमा नियंत्रण पर राय

    मस्क ने प्रवासियों को लेकर जारी बड़ी बहस को पिछली सरकार (बाइडन प्रशासन) की नीतिगत नाकामियों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का तरीका सीमा को बिना किसी नियंत्रण के सभी के लिए पूरी तरह से सुलभ करने जैसा था, जिससे गैरकानूनी आव्रजन को बढ़ावा मिला। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर आपका सीमा पर नियंत्रण नहीं है, तो आप एक देश नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गैरकानूनी रूप से अमेरिका आने में बड़े वित्तीय लाभ मिलेंगे, तो लोग निश्चित रूप से आते रहेंगे।

    भारतीय उद्यमियों को सलाह

    भारतीय उद्यमियों के लिए सलाह मांगने पर, मस्क ने कहा कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो जितना लेता है, उससे अधिक कमाना चाहता है (मूल्य पैदा करता है)। उन्होंने कहा, "मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं जो कुछ बनाना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो कोई भी जितना लेता है उससे अधिक कमाना चाहता है, वह मेरा सम्मान अर्जित करता है।"

    भविष्य में काम : 'एक शौक की तरह'

    एक सवाल के जवाब में मस्क ने प्रौद्योगिकी के भविष्य पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, "मेरा अंदाजा है कि 20 वर्ष से भी कम समय में, काम करना वैकल्पिक हो जाएगा, लगभग एक शौक की तरह।" उन्होंने समझाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स में तेजी से हो रही तरक्की के साथ, लोग एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां वे यह चुन सकते हैं कि उन्हें काम करना है या नहीं, ठीक वैसे ही जैसे आपके पास दुकान से सब्जियां खरीदने का विकल्प होने के बावजूद घर पर सब्जियां उगाने का विकल्प होता है।

    इसे भी पढ़ें... पुतिन के भारत दौरे से पहले सबसे बड़ी डील की तैयारी, रूसी संसद में रक्षा समझौते पर आज मतदान

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.