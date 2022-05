Elon Musk ने दिया संकेत, Twitter को 44 बिलियन डॉलर से कम करना चाहेंगे भुगतान, स्‍पैम बॉट पर भी दिया अपडेट

टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने सोमवार को यह संकेत दिया कि वह ट्विटर के लिए पिछले महीने किए गए $ 44 बिलियन की पेशकश की तुलना में कम भुगतान करना चाहेंगे। ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, एलोन मस्क ने मियामी प्रौद्योगिकी सम्मेलन में बताया कि कम कीमत पर यह सौदा सवाल से बाहर नहीं है। आल इन समिट में मस्क ने अनुमान लगाया कि ट्विटर के 229 मिलियन खातों में से कम से कम 20 प्रतिशत स्पैम बाट हैं। स्पैम बाट्स को लेकर पराग अग्रवाल ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कई तरह की जानकारी दी है।

मस्क द्वारा ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को ट्रोल करना शुरू करने के कुछ घंटों बाद यह बात सामने आई। पराग ने कई ट्वीट पोस्ट किए। उन्‍होंने बॉट्स से लड़ने के लिए अपनी कंपनी के प्रयासों के बारे में बताते हुए और कैसे लगातार अनुमान लगाया गया है कि 5% से कम ट्विटर खाते नकली हैं। इसमें कहा था कि हम हर दिन आधे मिलियन से अधिक स्पैम खातों को निलंबित करते हैं, आमतौर पर आप में से कोई भी उन्हें ट्विटर पर देखता है। अगर हम सत्यापन चुनौतियों (कैप्चा, फोन सत्यापन, आदि) को पास नहीं कर सकते हैं तो हम हर हफ्ते उन लाखों खातों को भी लॉक कर देते हैं, जिन पर हमें संदेह है कि वे स्पैम हो सकते हैं।

ट्विटर को खरीदने की योजना मस्क ने लगाई रोक

ट्विटर के शेयर सोमवार को केवल 8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 37.39 डालर पर बंद हुए। मस्क ने 14 अप्रैल को ट्विटर को 54.20 डालर प्रति शेयर के हिसाब से खरीदने की पेशकश की थी। शुक्रवार को मस्क ने ट्वीट किया कि ट्विटर को खरीदने की उनकी योजना को अस्थायी रूप से रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फर्जी खातों की संख्या को इंगित करने की कोशिश की। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ने कहा कि ट्विटर की गणना का विवरण लंबित था कि फर्जी खाते उसके यूजर्स के 5 प्रतिशत से कम हैं।

स्पैम को पकड़ने में ट्विटर सही नहीं

सोमवार को ट्वीट में अग्रवाल ने स्वीकार किया कि स्पैम को पकड़ने में ट्विटर सही नहीं है। उन्होंने लिखा कि कंपनी ने हर तिमाही में 5 फीसदी से कम स्पैम का अनुमान लगाया है. अग्रवाल ने लिखा, 'हमारा अनुमान हजारों खातों की कई मानवीय समीक्षाओं पर आधारित है, जिन्हें यादृच्छिक रूप से, लगातार समय के साथ नमूना लिया गया है।'

So how do advertisers know what they’re getting for their money? This is fundamental to the financial health of Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

There are LOTS of details that are very important underneath this high-level description. We shared an overview of the estimation process with Elon a week ago and look forward to continuing the conversation with him, and all of you. — Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022

Unfortunately, we don’t believe that this specific estimation can be performed externally, given the critical need to use both public and private information (which we can’t share). Externally, it’s not even possible to know which accounts are counted as mDAUs on any given day. — Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022

Posted By: Navodit Saktawat