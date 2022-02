Russia-Ukraine Conflict: यूक्रेन में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और युद्ध की आशंका खत्म नहीं हुई है। ऐसे में वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। भारतीय दूतावास ने देश में बढ़ती चिंता को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की प्रयास तेज कर दिये हैं। भारतीय लोगों के लिए एंबेसी में भी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, साथ ही विदेश मंत्रालय भी यूक्रेन में रहने वाले लोगों के परिवारों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश में जुटा है। सूत्रों के अनुसार, यूक्रेन में भारतीय नागरिकों और भारत में उनके परिवारों के सवालों का जवाब देने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास के साथ-साथ विदेश मंत्रालय में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। भारत सरकार यूक्रेन सरकार और उनके नागर विमानन प्राधिकरण से भी बात कर रही है ताकि दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा सके।

Embassy of India in Kyiv issued advisory on Feb 15 for Indians in Ukraine.Embassy continues to monitor developments. We're aware that many Indian students are presently in Ukraine & their families are anxious about their wards, particularly about getting flights to India: Sources

— ANI (@ANI) February 16, 2022