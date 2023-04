नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सोमवार रात फ्लाय दुबई के एक विमान में उड़ान भरने के तुरंत बाद एक इंजन में आग लग गई। काठमांडू में हवाई अड्डे से प्रस्थान करने के तुरंत बाद दुबई जाने वाली उड़ान के एक इंजन से आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि 50 नेपाली यात्रियों सहित 169 अधिक लोग सवार हैं। नेपाल के पर्यटन मंत्री का कहना है कि दुबई जा रहा विमान सुरक्षित है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान को फिर से दुबई के लिए रवाना कर दिया गया है। विमान के पायलट ने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। कुछ ही देर बात पायलटों ने बताया कि विमान पर सभी सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं। वे विमान को दुबई ले जा रहे हैं।

काठमांडू एयरपोर्ट पर इमरजैंसी लैंडिंग

एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि विमान ने कुल 169 यात्री सवार हैं। विमान ने एयरपोर्ट से रात 9 बजकर 21 मिनट पर उडडान भरी थी। रात 9 बजकर 25 मिनट पर विमान के इंजन में आग लग गई। कुछ इलाकों जैसे- कोटेश्वर, इमाडोल और पाटन में धमाके की आवाज भी सुनाई दी।

#UPDATE | Fly Dubai flight 576 (Boeing 737-800) Kathmandu to Dubai is normal now and proceeding to its destination Dubai as per the flight plan. Kathmandu airport operation normal from 1614 UTC (09:59pm local time): Civil Aviation Authority of Nepal

Fly Dubai Flight 576 from Kathmandu to Dubai experienced a bird strike during takeoff from Kathmandu. After following standard procedure, the flight will continue as normal to Dubai and is scheduled to arrive at 00:14 local time: Fly Dubai Airlines spokesperson

— ANI (@ANI) April 24, 2023