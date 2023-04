World News: यूरोपीय देश फिनलैंड औपचारिक रूप से दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) में शामिल हो गया है। मंगलवार को दस्तावेजों को सौंपने के साथ ही यह नॉर्डिक राष्ट्र आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन का सदस्य बन गया। इसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। फिनलैंड की सदस्यता का औपचारिक दस्तावेज खुद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सौंपा। इसके साथ ही फिनलैंड NATO का 31वां सदस्य बन गया है। सदस्य बनते ही फिनलैंड ने सबसे पहले स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर स

Minister for Foreign Affairs @Haavisto deposited Finland's instrument of accession with @SecBlinken in Brussels. Finland became a @NATO member at the moment of the deposit.

Finland's first act as a NATO member was to deposit the ratification of Swedish membership. #WeAreNATO pic.twitter.com/jK7HcvPvpZ

— Finnish Government (@FinGovernment) April 4, 2023