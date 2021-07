Gulf of Mexico: मैक्सिको की तेल कंपनी पेमेक्स ने कहा है कि समुद्र के पानी में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। यह आग कंपनी के तेल प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पर लगी थी। इस आग की वजह से समुद्र में नारंगी लपटें उठ रही थी, जो एक पिघले हुए लावा की तरह दिख रही थी। समुद्र में लगी यह आग दिखने में एक आंख के समान थी। इस वजह से सोशल मीडिया में इसे Eye of Fire (आग की आंख) नाम दिया गया है। स्थानीय समय के अनुसार यह आग सुबह 5 बजकर 15 मिनट पर लगी थी। पानी के नीचे से गुजरने वाली पाइपलाइन में गैस के रिसाव को आग की वजह माना जा रहा है।

Having to put out a fire in the middle of the Gulf of Mexico feels just too difficult to believe and yet pic.twitter.com/8OFNNiKyrj

— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 2, 2021