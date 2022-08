World News: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पहली बार रूस के खिलाफ मतदान किया और एक प्रक्रियात्मक मतदान के दौरान यूक्रेन का समर्थन किया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ पर छह महीने से जारी युद्ध की समीक्षा के लिए बुधवार को एक बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को टेलिकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जैसे ही बैठक शुरू हुई, संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली ए नेबेंजिया ने वीडियो टेली-कॉन्फ्रेंस द्वारा बैठक में जेलेंस्की की भागीदारी का विरोध करते हुए एक प्रक्रियात्मक वोट कराने का अनुरोध किया। भारत समेत 13 देशों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि रूस से इस निमंत्रण के खिलाफ मत दिया और चीन ने वोट ही नहीं दिया।

For the first time, India votes against Russia in UNSC during procedural vote on Ukraine https://t.co/d9icKdjG1f : Excellent. At last govt of India is coming my way. Now give an ultimatum to China: "Vacate land of Bharat Mata swallowed across LAC or else Yuddh!"

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 25, 2022