तालिबानी सरकार के गठन के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का फैसला किया है। इसकी पहली खेप को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला (Harsh Vardhan Shringla) हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई भी मौजूद थे। भारत ने आज पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 2,500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप रवाना की। इस मौके पर विदेश सचिव विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इन संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को 50,000 टन गेहूं के रूप में मानवीय समर्थन देने का फैसला किया है।

Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla flags-off humanitarian assistance to Afghanistan, in the form of 50,000 tonnes of wheat, at Attari-Wagah border in Punjab pic.twitter.com/80aOhE2dOB

गेहूं से लदे ये ट्रक अटारी-वाघा सीमा (Attari Wagah Border) से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचेगी। इसे यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत भेजा गया है, जो इसे आगे लोगों में वितरित करेंगे। भारत से गेहूं ले जाने के लिए अफगानिस्तान की ओर से कई ट्रक भेजे गए हैं। ये सभी ट्रक अटारी-वाघा सीमा पर बने इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर रुके हुए थे। अफगानिस्तान से गेहूं लेने के लिए भारत पहुंचे एक अफगानी शख्स ने कहा कि वो अफ़ग़ानिस्तान से गेहूं लेने के लिए आए हैं और उन्हें बहुत खुशी हो रही है।

"We have come from Afghanistan...I am very happy..," says one of the Afghans who are in India to gather the 50,000 MT of wheat that will be taken to Afghanistan overland through Pakistan today.

The consignment will be flagged off by Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla. pic.twitter.com/hGjv5JOfCI

— ANI (@ANI) February 22, 2022