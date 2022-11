Paksitan Crisis: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को अस्पताल के देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुझे जाने से एक दिन पहले पता चल गया था कि इन्होंने वजीराबाद या पंजाब में मुझे मारने की योजना बना रखी थी। बंद दरवाजों के पीछे 4 लोगों ने मेरी हत्या की साजिश रची थी और मुझे इसकी जानकारी थी। इनमें से तीन लोग अभी भी छिपे हुए हैं। मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा था, और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए, तो ये वीडियो रिलीज कर दें। आपको बता दें कि हमले के बाद इमरान खान लाहौर शौकत खानम अस्पताल में भर्ती हैं। यहां उनकी सर्जरी की गई और अब वे खतरे से बाहर हैं।

