Germany Church Shooting: उत्तरी जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में चर्च में गोलीबारी हो गई। स्थानीय समयानुसार गुरुवार शाम की इस घटना में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। कई अन्य घायल हैं।

पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बताया, हम केवल इतना जानते हैं कि यहां कई लोग मारे गए हैं। कई घायल हुए हैं, उन्हें अस्पतालों में ले जाया गया है।

गोलीबारी यहोवा के किंगडम हॉल में हुई। यह एक आधुनिक तीन मंजिला इमारत है, जो ऑटो मरम्मत की दुकान के पास स्थित है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को रात करीब सवा नौ बजे गोली चलने की सूचना मिली और वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई।

अधिकारियों के आने के बाद कई लोग घायल अवस्था में मिले। तभी ऊपरी मंजिल पर फिर गोलीबारी हुई। हालांकि पुलिस को अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। हमलावर भी घायल बताया जा रहा है। अब तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

पुलिस को इस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी कि हमले के वक्त इमारत में कौन-सा आयोजन चल रहा था।

हैम्बर्ग के मेयर पीटर चेंचशेर ने ट्वीट किया कि यह खबर 'चौंकाने वाली' है और पीड़ितों के रिश्तेदारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की।

Several people have been killed and several others seriously injured in a shooting at a Jehovah's Witness church in the northern German city of Hamburg, with the motive for the attack unclear, police said https://t.co/dqCWX2mLtU pic.twitter.com/Inu0J6bwxX

— Reuters (@Reuters) March 10, 2023