ग्रीनलैंड । Greenland Ice Broken : पर्यावरणविद् और वैज्ञानिक समय समय पर ग्लोबल वॉर्मिग और ग्रीन हाउस गैसों के प्रभावों को लेकर चेतावनी देते रहते हैं। ग्लोबल वॉर्मिंग का सबसे ज्यादा बुरा असर ग्रीन लैंड और आर्कटिक द्वीप पर पड़ रहा है। अब हाल ही में ग्रीनलैंड में स्थित बर्फ के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी-पूर्वी आर्कटिक में टूट गया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यह तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन का साक्ष्य है। यदि इसी तरह से धरती का तापमान बढ़ता गया तो धरती के फ्रीज कहे जाने वाले दोनों ध्रुवों पर से तेजी से बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी।

This piece of ice which has broken free of Greenland's largest remaining ice shelf is 110 square km.

The climate crisis is unfolding in front of our eyes, & yet incredibly we still have time to do something to avoid the unthinkable..but we won't for much longer.

