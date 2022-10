Halloween in Seoul: दक्षिण कोरिया में हैलोवीन पार्टी के दौरान मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 151 पहुंच गई है। 150 से अधिक लोग घायल हैं। भगदड़ उस समय मची जब सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। अधिकारियों के मुताबिक, उस समय एक लाख से अधिक लोग जमा हो गए थे, जिन्हें काबू नहीं किया जा सका। अधिकांश की मौत भगदड़ के दौरान हार्ट अटैक आने से हुई। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने बताया कि सियोल में हैलोवीन उत्सव के दौरान एक संकरी गली में भारी भीड़ जुट गई थी, जो हादसे का मुख्य कारण रहा। मृतकों में कई युवा भी शामिल हैं जिनकी उम्र 20 साल के कम है।

सियोल के योंगसन दमकल विभाग के प्रमुख चोई सेओंग-बीओम ने बताया, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि भारी संख्या में घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जिनके बारे में पता लगा जा रहा है। घंटों तक कई शव सड़कों पर ही पड़े रहे। वहीं आपातकालीन कर्मियों और पैदल चलने वालों को भी सड़कों पर पड़े लोगों पर सीपीआर (दिल का दौरा पड़ने पर मुंह से हवा पंप करना, छाती दबाना) करते देखा गया।

कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में पहले कहा गया था कि भगदड़ तब शुरू हुई, जब एक बड़ी हस्ती के वहां आने की बात सुनकर बड़ी संख्या में लोग इटावन बार में पहुंचने लगे।

At least 146 people were killed and 150 were injured after they were crushed by a large crowd in a narrow street. This tragedy took place during Halloween celebrations in Seoul, South Korea. #SEAToday #SEATodayNews #Itaewon #KoreaSelatan #halloweenparty pic.twitter.com/XqKHdLQSry

