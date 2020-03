#Hantavirus : कोरोना का कहर थमा नहीं कि आ गया एक और वायरस, चीन में पहली मौत

#Hantavirus : दुनिया में अभी कोरोना वायरस का कहर थमा नहीं है और ऐसे में एक और वायरस की खबर सामने आई है। इस वायरस से आज चीन में पहली मौत भी हो चुकी है। यह नया वायरस भी बहुत घातक बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके बारे में अचानक लोग खूब सर्च कर रहे हैं और इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हंतावायरस से चीन के युनान प्रांत में आज एक व्‍यक्ति की मौत हो गई है। चीन के अखबार ग्‍लोबल टाइम्‍स के अनुसार यह व्‍यक्ति शाडोंग प्रांत के लिए यात्रा कर रहा था। बस में उसका शव मिला। बस में सवार अन्‍य 32 लोगों की भी अब जांच की जा रही है।

इस नई मुसीबत से लोग अब और सहम गए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स का चीन के प्रति गुस्‍सा भी भड़क उठा है। बताया जा रहा है कि यह #Hantavirus #हंता_वायरस चूहों को खाने से फैलता है। इसके बाद लोग चीन की खानपान की आदतों को जमकर कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं सुधरे और जानवरों को खाना बंद नहीं किया तो इसका दुष्‍परिणाम पूरी मानवता को भुगतना पड़ सकता है।

एक यूजर सचिन पाराशर लिखते हैं, 'लगता है चीन के लोग अब एक और महामारी के प्रोजेक्‍ट पर काम कर रहे हैं। यह हंता वायरस #Hantavirus चूहों को खाने से होता है।'

जानिये क्‍या है यह हंता वायरस

जानकार बताते हैं यह वायरस कोरोना से अलग है। यह हवा के माध्‍यम से संक्रमित नहीं होता। चूहों अथवा गिलहरी के संपर्क में आने से मनुष्‍य को यह संक्रमित कर सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Center for Disease Control and Prevention) के अनुसार 'चूहों के घर में रहने से #Hantavirus हंता वायरस के संक्रमण का खतरा रहता है। स्‍वस्‍थ्‍य व्‍यक्ति भी इसकी चपेट में आकर जल्‍द ही संक्रमित हो सकता है। यहां यह बात गौर करने योग्‍य है कि #Hantavirus हंता वायरस एक व्‍यक्ति से दूसरे को नहीं चपेट में लेता है लेकिन यदि कोई आदमी चूहों के मूत्र या मूल के संपर्क में आ जाए, उसे छू ले और बाद में वही हाथ आंखों, नाक या मुंह पर बिना धोए लगा ले तो वह तुरंत इसकी चपेट में आ सकता है।

क्‍या हंता वायरस भी प्राणघातक है

सीडीसी (Center for Disease Control and Prevention) के अनुसार #Hantavirus हंता वायरस भी कोरोना की तरह ही जानलेवा है। इससे जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा अभी करीब 40 प्रतिशत है। आज चीन में हंता वायरस का पहला केस सामने आया है। यह ऐसे समय में सामने आया है जबकि वुहान से उपजे घातक कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। विश्‍व में अभी तक कोरोना से 16 हजार 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा, दुनिया में 3 लाख 82 हजार लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यह अभी तक 194 देशों में फैल चुका है।

हंता वायरस के ये हैं लक्षण

#Hantavirus हंता वायरस से संक्रमित व्‍यक्ति को सिर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, उल्‍टी, दस्‍त एवं बुखार की शिकायत रहती है। समय पर उचित इलाज ना मिले तो मरीज के फेफड़ों में पानी भर सकता है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।

