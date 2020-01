Happy New Year 2020 : New Zealand में लगा नया साल, देखें जश्‍न के Video-Photos

Happy New Year 2020 : #NewZealand में नया साल 2020 लग चुका है। नया साल लगते ही यहां सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। हर साल न्‍यूजीलैंड और आस्‍ट्रेलिया में भारतीय समय से पहले ही नए साल का आगाज हो जाता है। इसके कुछ घंटों बाद भारत में नया साल शुरू होता है। इस साल खास बात यह है कि ट्विटर पर न्‍यूजीलैंड ट्रेंड करने लगा है। भारतीय यूजर्स भी अपने ट्विटर अकाउंट से न्‍यूज़ीलैंड के जश्‍न की तस्‍वीरें शेयर कर रहे हैं। आइये आपको बताते हैं वहां के शानदार जश्‍न की कुछ बेहतरीन तस्‍वीरें और वीडियो।

#WATCH Australia: Sydney rings in the New Year; celebrations at Sydney Harbour. pic.twitter.com/2TeXZjQyT6 — ANI (@ANI) December 31, 2019

It's Happy New year in New Zealand #NewZealand https://t.co/E8riYi9D2E — Aya Stark 💕 (@cute_pecky) December 31, 2019

@Reuters countries around the world talk about environment, pollution, blah blah. #NewYear2020 resolution for major economies would be reducing #CO2 emissions etc and yet we start new year with fireworks in #NewZealand. @NewsNationTV @GretaThunberg - you won't shout now? https://t.co/V6sZkFIafh — Naman Kishore (@naman_kishore) December 31, 2019

Its already 2020 in #NewZealand #HappyNewYear we are still waiting 10 hours pic.twitter.com/fBBPVkMQFv — Simon Mpilo (@mpilo_simon) December 31, 2019

