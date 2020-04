टेस्ला कंपनी अस्पतालों को वेंटिलेटर और चिकित्सा आपूर्ति वितरित करना शुरू कर रही है। दरअसल, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से बचाने के लिए और रोगियों के इलाज के लिए उनकी काफी अधिक मात्रा में जरूरत है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 25 मार्च को ट्वीट किया था कि वह फेस मास्क और वेंटिलेटर जैसी अस्पताल की जरूरत वाली अन्य आपूर्ति शुरू करने के लिए टेस्ला में काम करवाएंगे।

महज 6 दिन के अंदर ही यूसीएलए हेल्थ नेटवर्क और एनवाईसी हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स नेटवर्क के अस्पतालों को अब उनकी कंपनी टेस्ला से इन वस्तुओं का दान मिलने लगा है। दोनों अस्पतालों को शुरुआती तौर पर कंपनी की तरफ से 40 वेंटिलेटर दान दिए गए हैं। पिछले हफ्ते, मस्क ने कहा कि उन्होंने वेंटिलेटर का उत्पादन करने के लिए बफेलो को फिर से खोलने की योजना बनाई, जो न्यूयॉर्क में स्थित टेस्ला की गीगाफैक्ट्री है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कारखाने वास्तव में फिर से खोल दिए गए हैं या नहीं, लेकिन अस्पतालों को वेंटिलेटर आदि जल्दी से मिलने लगे हैं। बताते चलें कि कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका में भी इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हर दिन पिछले दिन से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं।

Special thanks to @Tesla for a donation of 40 ventilators to our team at NYC Health + Hospitals/Elmhurst #inQueens. These will be essential in the fight against the #coronavirus. pic.twitter.com/X3EwUxGFMl

— NYC Health + Hospitals (@NYCHealthSystem) March 31, 2020