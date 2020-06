वॉशिंगटन। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के अमेरिकी अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद कई दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो ह्यूस्टन शहर से सामने आई है। दिल को छू लेने वाले एक वीडियो में दिख रहा है कि पांच साल की एक बच्ची, पुलिसकर्मी के पास पहुंचती है। वह बच्ची पुलिसकर्मी से पूछती है कि क्या वह उसे भी गोली मार देंगे।

पुलिसकर्मी घुटनों के बल बैठकर बच्ची को अपनी बांहों में भर लेता है और उसे दिलासा देता है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है। वह छोटी बच्ची को हौंसला देता है। पुलिसकर्मी कहता है कि उसके रहते बच्ची को कोई नुकसान नहीं हो सकता है। बहरहाल, ट्विटर यूजर सिमोन बार्टी का बनाया गया यह वीडियो अब सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है।

वीडियो में सुना जा सकता है कि पुलिसकर्मी बच्ची से कहता है कि आप प्रदर्शन कर सकते हो, आप पार्टी कर सकते हैं- आप जो चाहें वह कर सकते हो। बस कुछ भी तोड़-फोड़ न करो। बताते चलें कि बीती 25 मई को अमेरिका के मिनीयापोलिस में एक पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन ने अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड के गले को घुटनों से करीब 8 मिनट तक दबाए रखा था। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी।

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l

— SimeonB 🦉 (@iamsimeonb) June 3, 2020