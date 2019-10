न्यूयॉर्क। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव केस को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगाई है। पाकिस्तान पर वियना संधि का उल्लंघन करने और पूरे मामले में जरूरी कार्रवाई ना करने की बात कही गई है। ICJ के अध्यक्ष जज अब्दुलकावी युसुफ ने बुधवार को यूएन एसेंबली (UNGA) को बताया कि कोर्ट ने यह पाया है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण के मामले में वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के अंतर्गत आने वाले अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं किया। साथ ही पूरे मामले में जरुरी कार्रवाई भी नहीं की। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को वह सभी अधिकार नहीं मिले हैं जो उन्हें इस संधि के तहत मिलना चाहिए थे।



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा कि वियना समझौते में ऐसा कही भी जिक्र नहीं किया गया है कि जासूसी के आरोप का सामना करने वाले शख्स को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक दोनों देशों में समझौता ना हो पाने की सूरत में भी गिरफ्तार किए गए शख्स को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी यह अनुच्छेद 36 का उल्लंघन है।

International Court of Justice (ICJ) President Judge Abdulqawi Yusuf at UNGA y'day:In its judgment(in Jadhav case), Court found that Pakistan had violated its obligations under Article 36 of the Vienna Convention and that appropriate remedies were due in this case. (file pic:UN) pic.twitter.com/L4muKPKfxh

