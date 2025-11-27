इमरान खान की मौत की अफवाहों पर प्रशासन का बड़ा बयान, पाकिस्तान की अदियाला जेल ने तोड़ी चुप्पी

डिजिटल डेस्क: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अदियाला जेल प्रशासन ने बड़ा अपडेट जारी किया है। पाकिस्तानी न्यूज़ पोर्टल जियो के अनुसार, रावलपिंडी जेल अधिकारियों ने कहा कि इमरान खान को किसी भी प्रकार से जेल से ट्रांसफर किए जाने की खबरें असत्य हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें आवश्यक सभी मेडिकल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सरकार से अफवाहों पर स्पष्ट बयान की मांग गुरुवार सुबह X पर जारी बयान में PTI ने कहा कि इमरान खान की सेहत से जुड़ी अफवाहें ‘अफगान, भारतीय मीडिया तथा विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स’ द्वारा फैलाई जा रही हैं। पार्टी ने मांग की कि सरकार और गृह मंत्रालय तुरंत इन अफवाहों को खारिज करे और इमरान खान व उनके परिवार के बीच एक बैठक का प्रबंध करे। PTI ने यह भी कहा कि सरकार को इमरान खान की सेहत, सुरक्षा और जेल में उनकी मौजूदा स्थिति पर एक “औपचारिक और पारदर्शी” बयान जारी करना चाहिए।

मौत की अफवाहों पर जेल प्रशासन का खंडन पिछले सप्ताह अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की तीन बहनों ने उनके और PTI समर्थकों पर हुए पुलिस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी हालत को लेकर कई दावे तेजी से फैलने लगे। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने बिना पुष्टि के यह दावा भी कर दिया कि इमरान खान को आसिम मुनीर और उनके ISI एडमिनिस्ट्रेशन ने मार डाला है। हालांकि इन दावों की पुष्टि किसी विश्वसनीय संस्था ने नहीं की। "अफगानिस्तान टाइम्स" के दावे से पैदा हुई अफवाहें इमरान की मौत की अफवाहें तब और फैल गईं, जब अफगानिस्तान टाइम्स नाम के एक हैंडल ने कहा कि उनके “भरोसेमंद सूत्रों” के अनुसार इमरान खान की हत्या अदियाला जेल में कर दी गई है। यह दावा भी किसी सरकारी या आधिकारिक एजेंसी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।