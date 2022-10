Haqeeqi Azadi Long March: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान और पार्टी के अन्य सदस्यों ने लाहौर के लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद तक "हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च" शुरू किया। पाकिस्तान में आज पूर्व प्रधानमंत्री व क्रिकेटर इमरान खान ने लंबा मार्च शुरू किया। अपने पहले भाषण में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की। इससे पहले उन्‍होंने कहा कि डीजी आईएसआई अपने कान खोलो और सुनो, मैं बहुत कुछ जानता हूं लेकिन मैं केवल इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान बोले कि मैं बेहतरी के लिए रचनात्मक आलोचना करता हूं अन्यथा मैं बहुत कुछ कह सकता था।

DG ISI open your ears and listen, I know a lot of things but I am quiet only because I don't want to harm my country... I do constructive criticism for betterment otherwise there was a lot I could say: Former Pakistan PM and PTI Chairman Imran Khan pic.twitter.com/Xs5SzkWXtY

