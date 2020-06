इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सोशल मीडिया में काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, शनिवार उन्होंने राष्ट्रीय शायर अल्लामा इकबाल की बताकर शेयर की थी वह किसी दूसरे शायर की थी। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उन्होंने इस गलती में सुधार किया और स्पष्ट किया कि यह शेर इकबाल का नहीं है और न ही इकबाल की किसी पुस्तक का यह अंश है।

उधर, पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने भी इमरान खान की खिंचाई करते हुए लिखा- हकीकत होती नहीं, हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड। मगर, तब तक उनकी खिंचाई का सिलसिला शुरू हो चुका था। बताते चलें कि अपने एक ट्वीट में इमरान खान ने लिखा कि 'इकबाल का यह शेर बताता है मैं किस तरह अपने जीवन का नेतृत्व करने की कोशिश करता हूं।

This poem by Iqbal reflects how I try to lead my life. I urge our youth to understand and absorb the poem of the great Iqbal and I guarantee them that it will release their great God-given potential that we all possess as His greatest creation Ashraf ul Mukhluqat. pic.twitter.com/oyxkTlMrdc

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 6, 2020