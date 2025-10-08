Russia Ukraine War: यूक्रेनी आर्मी ने जंग के मैदान में पकड़ा भारतीय छात्र, जानिए रुस की सेना में कैसा पहुंचा युवक

डिजिटल डेस्क, इंदौर: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस की ओर से जंग लड़ रहे एक भारतीय युवक को पकड़ लिया है। इस खबर की जानकारी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस संबंध में यूक्रेन के अधिकारियों ने जानकारी दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, पकड़ा गया युवक भारतीय नागरिक है। जिसका नाम मोहम्मद हुसैन ( उम्र 22 साल ) बताया जा रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि युवक गुजरात के मोरबी का निवासी है। युद्ध के मैदान में आने के 3 दिन बाद भी युवक ने यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया।