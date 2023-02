तुर्किये में 6 फरवरी के भूकंप के बाद से अभी तक 25,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसमें लापता एक भारतीय नागरिक की मौत की पुष्टि हो गई है। दूतावास ने कहा कि मृत व्यक्ति की पहचान व्यवसायी विजय कुमार के रूप में हुई है। मृतक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का रहने वाला है। तुर्की में भारतीय दूतावास ने कहा उनका शव माल्टा के एक होटल के मलबे के नीचे से निकाला गया।

Death of an Indian national, missing in Turkey since the earthquake, confirmed.

"Mortal remains of Vijay Kumar, an Indian national missing in Turkiye since Feb 6 earthquake, have been found and identified among the debris of a hotel in Malatya," tweets Embassy of India, Ankara pic.twitter.com/qF46JsX23Z

— ANI (@ANI) February 11, 2023