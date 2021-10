iPhone in Space: हाल ही में अंतरिक्ष गए अरबपति जेरेड इसाकमैन (Jered Isaacman) ने एक फोटो शेयर की है। जो काफी वायरल हो रही है। स्पेएक्स इंसपीरेशन4 (SpaceX's Inspiration4) के साथ पहले नागरिक मिशन में अंतरिक्ष गए इसाकमैन ने ट्विटर पर पृथ्वी की फोटो और वीडियो शेयर किए हैं, जो उन्होंने आईफोन (iPhone) से ली है।

जेरेड इसाकमैन ने फोटो शेयर करते हुए कहा कि आश्चर्यजनक है एक आईफोन इस तरह से शॉट ले सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसाकमैन ने यह उड़ान के दौरान शूट किया था। उन्होंने कहा, 'मैं और साथी बहुत लकी थे।' हमने जो अनुभव लिया है, उसे दुनिया के साथ साझा करने की हर संभव कोशिश करेंगे।

Amazing that an iPhone can take a shot like this. I really love the nosecone in the picture. pic.twitter.com/sz1UVx3pUE

बता दें यह स्पेसएक्स का पहला नागरिक मिशन था। इसके चालक दल में चिकित्सक सहायक हेले अर्सीनॉक्स, एयरोस्पेस डेटा इंजीनियर, वायु सेना के अनुभवती क्रिस्टोफर सेम्ब्रोस्की और भू-वैज्ञानिक डॉक्टर सियान प्रॉक्टर शामिल थे। इसके अलावा Arceneaux ने स्पेस से धरती का एक 360 डिग्री का व्यू पोस्ट किया। वह उसे जीवन बदल देने वाला एक्सिरेंस बताया।

A video over Brazil from first day on orbit. Shot w/iPhone but hopefully we can get some of ⁦@inspiration4x⁩ Nikon shots out soon. Such a privilege to see our 🌎 from this perspective. We need to take far better care of our home planet and also reaching for the stars. pic.twitter.com/mAQw6eK8Ui

— Jared Isaacman (@rookisaacman) September 25, 2021