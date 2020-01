Video: ईरान के Anti Aircraft Missile हमले से क्रैश हुआ यूक्रेन का विमान, अमेरिका का दावा

ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हुए Ukrain के यात्री विमान को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने सनसनीखेज दावा किया है। दो अमेरिकी अधिकारियों ने आशंका जताई है कि Ukrain का विमान ईरान की Anti Aircraft Missile की चपेट में आने से क्रैश हुआ, जिसमें 176 यात्रियों की मौत हो गई थी। हालांकि ईरान ने इसका खंडन किया है। बता दें, यह दुर्घटना ईरान द्वारा इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए Missile हमले के चंद घंटों बाद हुई थी। अमेरिका का मानना है कि यह प्लेन क्रैश तकनीकी खामी के कारण नहीं, बल्कि किसी भयंकर भूल के कारण हुआ है। इसके कुछ वीडियो सोशलमीडिया पर चल रहे हैं, हालांकि किसी ने पुष्टि नहीं की है।

इस बीच, Ukrain के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने विमान हादसे के चार मुख्य कारणों में मिसाइल हमले और आतंकवाद का भी अंदेशा जताया है। साथ ही ईरानी सोशल मीडिया में आई तस्वीरों का भी हवाला दिया है। इन तस्वीरों में विमान दुर्घटनास्थल पर रूस की Anti Aircraft Missile का मलबा होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के मुताबिक, हमारी सरकार विमान हादसे की कई आशंकाओं पर जांच कर रही है। इस बारे में जल्द ही ईरान के राष्ट्रपति से बात की जाएगी।

Actual footage of Iranian missile hitting the Ukrainian plane. Question is why would someone shoot this by focusing their cameras skywards late night 🤔pic.twitter.com/YxRtTmJGId — Gabbbar (@GabbbarSingh) January 9, 2020

ईरान की सफाई, गड़बड़ी के बाद तेहरान लौट रहा था यूक्रेनी विमान : ईरान

इस बीच, ईरान में विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख अली आबिदजादा ने बताया कि उड़ान भरने के बाद विमान में गड़बड़ी का पता चला था। एयरपोर्ट लौटने के प्रयास में विमान हादसे का शिकार हो गया था। हवा में ही विमान में आग लग गई थी। चालक दल ने मदद भी नहीं मांगी थी।

Trump about the Ukrainian plane crash: “it was flying in a very rough neighborhood” You mean like when a 737 ir rolling downtown Baltimore-South side of Chicago-Compton and someone made a mistake? pic.twitter.com/AsimKWNhlW — ALT-immigration 🛂 (@ALT_uscis) January 9, 2020

This is believed to be the moment a Ukrainian passenger plane was shot down by Iranian missile near Tehran, killing 180 passengers.#planecrash pic.twitter.com/FZ40ETDqRB — Global Politics🌏 (@Globalpoliticss) January 9, 2020

Posted By: Arvind Dubey