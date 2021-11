जैक डोर्सी ने ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ा दिया है। अब पराग अग्रवाल कंपनी के नए सीईओ होंगे। जैक ने बयान जारी करके कहा कि हमारी कंपनी में सह-संस्थापक से सीईओ से लेकर अध्यक्ष से लेकर कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर अंतरिम-सीईओ से सीईओ तक की भूमिका निभाने के लगभग 16 वर्षों के बाद मैंने फैसला किया कि आखिरकार मेरे जाने का समय आ गया है। पराग (पराग अग्रवाल) हमारे सीईओ बन रहे हैं।

Jack Dorsey steps down as Twitter CEO; Parag Agrawal to be the new CEO

"After almost 16 yrs of having a role at our company from co-founder to CEO to Chair to Exec Chair to interim-CEO to CEO I decided it's finally time for me to leave. Parag (Parag Agrawal) is becoming our CEO" pic.twitter.com/op1jIwcpm2

— ANI (@ANI) November 29, 2021