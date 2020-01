Kashmir मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में यह मुद्दा उठाने को लेकर समर्थन पाने की पाकिस्तान की कोशिश बुधवार को फिर नाकाम हो गई। चीन को छोड़कर किसी और देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। UNSC में भारत ने भी साफ किया कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने के लिए पाकिस्तान को कुछ अहम मसलों पर फोकस करना होगा। इसके बाद ही उसके साथ किसी मसले पर

पिछली बार मात खाने के बावजूद पाकिस्तान ने चीन के जरिए बुधवार को फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में Kashmir मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। चीन "अन्य विषयों" के अंतर्गत UNSC के बंद कमरे में कश्मीर पर चर्चा चाहता था। हालांकि फ्रांस ने उसी समय Kashmir को भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए इस पर चर्चा का विरोध किया था।

UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, "एक बार फिर हमने देखा कि एक सदस्य ने Kashmir मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिसे अन्य किसी का समर्थन नहीं मिला। हमें खुशी है कि इस मामले में पाकिस्तानी के किसी अनर्गल आरोप को सुरक्षा परिषद ने चर्चा योग्य नहीं पाया।"

Syed Akbaruddin,India’s Ambassador&Permanent Representative to United Nations on China holding an informal closed-door consultation on Kashmir in UNSC: The outcome of consultation is on expected lines. pic.twitter.com/drRVPCEMhp

Syed Akbaruddin: We are happy that neither the alarming scenario painted by the representatives of Pakistan nor any of the baseless allegations made repeatedly by various representatives of Pakistan in UN fora were found to be credible. https://t.co/VtMIObOmCB

— ANI (@ANI) January 16, 2020