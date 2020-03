क्या आप जानते हैं कि तेंदुआ अपने वजन से तीन गुना अधिक भारी शिकार को पकड़कर सीधे खड़े पेड़ों पर आराम से चढ़ सकता है। अगर नहीं, तो यह वीडियो देख लीजिए जो ट्विटर पर वायरल हो रहा है और इसे भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रवीन कासवान ने शेयर किया है। वह अपने फॉलोअर्स के लिए इसी तरह के वन्यजीव केंद्रित वीडियो शेयर करते रहते हैं। इस डेढ़ मिनट की विडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि बड़ी बिल्ली अपने मुंह में शिकार को दबाकर सीधे चिकने तने के पेड़ पर कितनी आसानी से चढ़ रही है।

इस वीडियो के साथ ही भारतीय वन सेवा के अधिकारी ने यह जानकारी भी दी है कि तेंदुआ अपने वजन से तीन गुना वजनी शिकार को लेकर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। यही वजह है कि आप उनके इलाकों में कई बार पेड़ों पर जानवरों के बचे हुए अवशेषों को भी देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा कि इस वीडियो को भारत में नहीं फिल्माया गया था।

Unbelievable climb. Do You know a #leopard can take three times heavy prey & can climb a straight tree. In their territory many a times you can see leftover on trees also. Close shot. Sent by a friend. pic.twitter.com/kXrkSpqLq8

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 28, 2020