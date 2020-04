अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप ने एक ट्वीट में भारत के दौरे का जिक्र किया। उन्होंने लिखा- फरवरी में भारत का दौरा करते समय मैं यह जानकर प्रभावित हुई थी कि उनके स्कूल अपने पाठ्यक्रम में खुशी को कैसे शामिल करते हैं। असामान्य रूप से चुनौतीपूर्ण समय में, मन और शरीर दोनों का ध्यान रखकर हम अपने अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखने की कोशिश करें। बताते चलें कि अपने भारत दौरे के दौरान वह दिल्ली के सरकारी स्कूल में गई थी, जिसमें आम आदमी की सरकार ने बच्चों को स्कूल में लाने के लिए और उन्हें पढ़ाने के लिए एक खास पहल की है। इस कार्यक्रम का नाम 'हैप्पीनेस क्लास' रखा गया है।

इसके बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर मेलेनिया ट्रंप को धन्यवाद देते हुए लिखा- हम आपकी यात्रा के लिए वास्तव में आभारी हैं मैडम फ्लोटस। हमारे स्कूलों में आपका आना एक सम्मान की बात थी। इस असामान्य चुनौतीपूर्ण समय में, जब हर किसी को घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, 'हैप्पीनेस क्लास एट होम' रिश्तों और भावनात्मक संबंधों को फिर से बनाने और सुधारने में मदद कर रहा है।

We are really grateful for your visit madam @FLOTUS. It was an honour to have you in our schools.

At this unusual challenging time, when everyone is being forced to stay at home, 'Happiness Class at home' is helping to revisit and improve relationships & emotional bondings. https://t.co/WIEHvoNO6V

