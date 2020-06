Lipulekh Kalapani Dispute: भारत और नेपाल के बीच संबंंध बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार को नेपाल की संसद ने उस विवादित नक्शे को पास कर दिया, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। नए नक्शे को भारतीय सीमा में स्थित लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा इलाके को शामिल करते हुए तैयार किया गया है। इस नक्शे से जुड़ा संविधान संशोधन बिल शनिवार को संसद में रखा गया जहां 275 सदस्यों में से दो तिहाई ने इसे अपना समर्थन दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा कि यह नक्शा मान्य नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार, हमें जानकारी मिली है कि नेपाल की संसद में भारत के हिस्से को नेपाल की संसद में दिखाए जाने वाला नक्शा पास किया गया है। भारत ने इस पर पहले ही अपना पक्ष साफ कर दिया है।

नेपाल के प्रमुख दलों नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी-नेपाल और राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने इस मामले में अभूतपूर्व एकता दिखाते हुए देश के संविधान की तीसरी अनुसूची में संशोधन को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है नेपाल ने पिछले माह अपने देश का नया नक्शा जारी करते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाया है। वहीं भारत का कहना कि ये तीनों स्थान उसकी सीमा में आते हैं। भारत ने नेपाल को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि वह नया नक्शा बनाकर अपने देश की सीमा का "कृत्रिम विस्तार" करने की कोशिश न करे। नेपाली संसद के निचले सदन के स्पीकर अग्नि सपकोता ने कहा कि यह बिल दो तिहाई से अधिक मतों से पारित हुआ। सदन में मौजूद 258 में सभी ने इस बिल के पक्ष में वोट दिया। विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा।

This artificial enlargement of claims is not based on historical fact or evidence and is not tenable. It is also violative of our current understanding to hold talks on outstanding boundary issue: Ministry of External Affairs https://t.co/tW9jfddhwW

