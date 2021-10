LIVE PM Modi in Rome, Italy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इटली दौरे के लिए रोम पहुचं गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन और ग्लासगो में ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन सहित कई यूरोपीय नेताओं के साथ बैठकों में भाग लेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात पर सभी की नजर रहेगी। AUKUS समझौते के बाद पेरिस ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद सितंबर में दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात भी हुई थी।

पोप से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी

शनिवार को पोप और वेटिकन सिटी के राज्य सचिव महामहिम कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन के साथ पीएम की मुलाकात होगी। इससे पहले विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि पीएम पोप से भी मुलाकात करेंगे। वह क्या चर्चा करेंगे, मैं नहीं बता सकता लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बैठक है। हम जी 20 के अगले अध्यक्ष से भी मिलना चाहते हैं, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। बड़ी संख्या में द्विपक्षीय कार्य किए जा रहे हैं।

जानिए क्या खास है G20 शिखर सम्मेलन

16वें G20 शिखर सम्मेलन में जब नेता G20 शिखर सम्मेलन स्थल- रोमा सम्मेलन केंद्र में एकत्रित होंगे, तो कई तरह के आकर्षण दिखाई देंगे। पीएम मोदी, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के साथ भी बातचीत करेंगे, जो शिखर सम्मेलन के मेजबान हैं।

ग्लासगो में पीएम मोदी मेजबान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस इन-पर्सन मीट का दोनों पक्ष लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।



फोटो-वीडियो: रोम पहुंचे पीए मोदी

#WATCH | PM Narendra Modi arrives in Rome, Italy. He will participate in the 16th G-20 Summit here from October 30-31 at the invitation of Italian Prime Minister Mario Draghi.

The PM will also hold a meeting with Italian PM Mario Draghi. pic.twitter.com/uq1rRC8e9Y

— ANI (@ANI) October 29, 2021