Hi-Tech Handshake event: अपने अमेरिकी दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक महत्‍वपूर्ण सत्र में भाग लिया। वाशिंगटन, डी.सी. में मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका और भारत के शीर्ष सीईओ और अध्यक्षों से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने व्हाइट हाउस में हाई-टेक हैंडशेक कार्यक्रम में सीईओ को संबोधित किया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और एमडी मुकेश अंबानी, ज़ेरोधा और ट्रू बीकन के सह-संस्थापक निखिल कामथ और कई अन्य उपस्थित थे। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा आयोजित लंच में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए।

व्हाइट हाउस में अमेरिका और भारत के शीर्ष सीईओ के साथ हाई-टेक हैंडशेक कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि हमारा सहयोग न केवल हमारे अपने लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। व्हाइट हाउस में अमेरिका और भारत के शीर्ष सीईओ के साथ हाई-टेक हैंडशेक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, प्रतिभा और प्रौद्योगिकी का एक साथ आना एक उज्जवल भविष्य की गारंटी देता है।

अमेरिका और भारत के शीर्ष सीईओ के साथ हाई-टेक हैंडशेक कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन व्हाइट हाउस में बोले कि हमारा सहयोग न केवल हमारे अपने लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है क्योंकि हमारी साझेदारी अगली सफलता या अगले सौदे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने, निपटने, ब्रह्मांड की खोज करने, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, महामारी को रोकने और हमारे नागरिकों को वास्तविक अवसर देने के बारे में है।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने कहा, "चाहे हम इसे अमेरिकी सपना कहें या भारतीय सपना... हमारे लोग अवसर में गहराई से विश्वास करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं या कहां से आए हैं, हम अपने लिए कुछ और बना सकते हैं। उनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हुए

#WATCH | "Whether we call it the American dream or Indian dream...our people believe profoundly in opportunity. No matter who we are or where we come from, we can make something more of ourselves...," says US Secretary of State Antony Blinken as he raises a toast "to the shared… pic.twitter.com/3N6823sSJc— ANI (@ANI) June 23, 2023

#WATCH | PM Modi and US President Joe Biden address the CEOs at the Hi-Tech Handshake event at the White House pic.twitter.com/h0wQFUswtm — ANI (@ANI) June 23, 2023

#WATCH | US Vice President Kamala Harris, Secretary of State Antony Blinken and Prime Minister Narendra Modi, at the luncheon hosted by the US State Department in Washington, DC. pic.twitter.com/bs9jVQmK2M — ANI (@ANI) June 23, 2023

#WATCH | The coming together of talent and technology guarantees a brighter future, says PM Modi at the Hi-Tech Handshake event with top CEOs of the US and India at the White House. pic.twitter.com/auRA883duZ — ANI (@ANI) June 23, 2023

#WATCH | "...Our cooperation matters, not just for our own people but to the whole world..," says US President Joe Biden at the hi-tech handshake event with top CEOs of the US and India at the White House. pic.twitter.com/ZY7jYMe9gO — ANI (@ANI) June 23, 2023

Washington, DC | Prime Minister Narendra Modi meets top CEOs and Chairmen from the US and India at the White House. Microsoft CEO Satya Nadella, Google CEO Sundar Pichai, NASA astronaut Sunita Williams, Mahindra Group Chairman Anand Mahindra, Reliance Industries Chairman & MD… pic.twitter.com/IMWBuv8Y89 — ANI (@ANI) June 23, 2023

