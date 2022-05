WHO on Monkeypox । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी है कि Monkeypox एक समलैंगिक बीमारी नहीं है। हाल ही कुछ दिनों में यूके और यूएस में Monkeypox के मामले बढ़े हैं और इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने प्रभावित देशों को नए संक्रमणों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के प्रयासों को तेज करने की सलाह दी है। शुरुआत जांच में रिसर्चर ने साफ कहा है कि यह 'समलैंगिक रोग' नहीं है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि संक्रमण निकट संपर्क से फैलता है इसलिए यह किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है। Monkeypox को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने ये अहम जानकारी दी है -

ऐसे फैलता है Monkeypox

WEHO के रोसमंड लुईस ने बताया कि मंकीपॉक्स निकट शारीरिक संपर्क से फैलता है। मंकीपॉक्स से संक्रमित लोगों में त्वचा पर दाने निकल आते हैं और वह शरीर पर निकले लाल दाने बेहद संक्रामक है।

"This is not a gay disease... Anybody can contract monkeypox through close contact."

