पाकिस्तान में Nankana Sahib गुरुद्वारे पर हुए हमले के बाद भारत में जबरदस्त गुस्सा है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और इमरान खान सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस पूरे मामले की जड़ में सिख लड़की को बंदूक के दम पर अगुवा करने और उसका धर्म परिवर्तन कराना है। यही रहने वाले मोहम्मद हसन ने पिछसे साल ग्रंथी ज्ञानी भगवान सिंह की बेटी जगजीत कौर का अपहरण कर उसका धर्मांतरण और जबरन निकाह करवा दिया था। जगजीत कौर का नाम भी बदलकर आयशा कर दिया गया। सिख समुदाय के लोगों ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पुलिस ने 3 सितंबर, 2019 को लड़की को छुड़ाकर उसके परिवार के हवाले कर दिया था। इसके बाद से सिख समुदाय के खिलाफ Nankana Sahib के मुसलमानों में गुस्सा था जो शुक्रवार को फूट पड़ा।

भीड़ को उकसाने वाले राणा मंसूर का दावा किया है कि जगजीत कौर अपनी मर्जी से उसके छोटे भाई से शादी करने को राजी हुई थी। वह आज भी इस बात को लेकर उससे नाराज है कि उसे सिखों के सुपुर्द क्यों कर दिया गया। राणा के अनुसार जगजीत कौर का नाम अब आयशा है। धर्म परिवर्तन के बाद वह वापस नहीं जाना चाहती थी। बहरहाल, जगजीत कौर का मामला अभी कोर्ट में है और उसे एक शेल्टर होम में रखा गया है।

एक और वीडियो आया सामने, खौफ में सिख समाज के लोग

इस बीच, शनिवार को भीड़ को उकसाने वाले मोहम्मद हसन का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें वो खुलेआम धमकी दे रहा और कह रहा है कि वह गुरुद्वारा तोड़कर वहां मस्जिद बना देगा। वहीं सिख समाज के लोग और डर गए हैं। उन्हें आशंका है कि आने वाले दिनों में यह ऐसे और हमले हो सकते हैं।

Hear the video and feel the kind of terror minorities live with in Pakistan

Mohammad Hassan openly threatens to destroy Nankana Sahib Gurdwara and build the mosque in that place@ImranKhanPTI is urged to take action against communal trend of hatred@TimesNow @ANI @ZeeNews pic.twitter.com/OrxQV1m2Kh

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) January 3, 2020