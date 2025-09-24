नेपाल हिंसा में झुलसी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी का अब भारत में होगा इलाज, Zen-Z प्रदर्शनकारियों ने कर दिया था आग के हवाले

डिजिटल डेस्क, इंदौर: नेपाल में पिछले दिनों हुए जेन जी आंदोलन ने देश में सत्ता तो बदल दी, लेकिन इस आदोलन ने कई गहरे घावों के निशान पीछे छोड़े है। आंदोलन की आग में राजधानी काठमांडू बूरी तरह जल गया, आग की लपटें तो बुझ गईं, लेकिन अपने पीछे कालिख और राख छोड़ गई हैं। इस आदोलन के दौरान जेन जी प्रदर्शनकारियों ने न केवल इमारतों को आग के हवाले किया था, बल्की वहां के राजनेताओं पर भी जानलेवा हमला किया।

प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी को भी आग के हवाले कर दिया था। जिमसें वह बूरी तरह झुलस गईं। पिछले कुछ दिनों से नेपाल में ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उन्हें इलाज के लिए भारत लाया जाएगा। उनका आगे का इलाज अब भारत में किया जाएगा।