नेपाल हिंसा में झुलसी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी का अब भारत में होगा इलाज, Zen-Z प्रदर्शनकारियों ने कर दिया था आग के हवाले

डिजिटल डेस्क, इंदौर: नेपाल में पिछले दिनों हुए जेन जी आंदोलन ने देश में सत्ता तो बदल दी, लेकिन इस आदोलन ने कई गहरे घावों के निशान पीछे छोड़े है। आंदोलन की आग में राजधानी काठमांडू बूरी तरह जल गया, आग की लपटें तो बुझ गईं, लेकिन अपने पीछे कालिख और राख छोड़ गई हैं। इस आदोलन के दौरान जेन जी प्रदर्शनकारियों ने न केवल इमारतों को आग के हवाले किया था, बल्की वहां के राजनेताओं पर भी जानलेवा हमला किया।
प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी को भी आग के हवाले कर दिया था। जिमसें वह बूरी तरह झुलस गईं। पिछले कुछ दिनों से नेपाल में ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उन्हें इलाज के लिए भारत लाया जाएगा। उनका आगे का इलाज अब भारत में किया जाएगा।
बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने 9 सितंबर को हिंसा के दौरान काठमांडू के दल्लू क्षेत्र स्थित खनल आवास पर हमला कर दिया था। वहां जेन जी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ मचाई और उनके भवन को आग के हवाले कर दिया। इन हिंसक घटना में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार भी बुरी तरह झुलस गईं थीं।
जानकारी के अनुसार, इस आगजनी में रवि लक्ष्मी का शरीर 15 प्रतिशत झुलस गया था। उनका इलाज काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित एक अस्ताल में चल रहा था। परिवार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि उनका बायां हाथ पूरी तरह जल चुका है। साथ ही आग के धुएं का उनके फेफड़े पर भी असर पड़ा है। उनके सीने में संक्रमण हो गया है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें नई दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। उनके आगे का इलाज भारत में किया जाएगा।
बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उग्र हुए प्रदर्शन ने व्यापक हिंसा का रूप ले लिया था। जेन जी प्रगर्शनकारियों ने नेपाल की संसद सहित कई सरकारी इमारतों पर हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर भी आग के हवाले कर दिया गया था। हालांकि अब वहां कि स्थिति सामान्य है। अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की ने पद संभाली है।