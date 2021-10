उपन्यासकार अब्दुलराजाक गुरनाह को साहित्य में 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुलराजाक गुरनाह ने उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के बारे में अपनी अडिग और करुणामय पैठ के लिए साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता।

अब्दुलराजाक गुरना का जन्म 1948 में हुआ था और वह हिंद महासागर में ज़ांज़ीबार द्वीप पर पले-बढ़े लेकिन 1960 के दशक के अंत में एक शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड पहुंचे। कुछ समय पहले तक, वह केंट विश्वविद्यालय, कैंटरबरी में अंग्रेजी और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर थे और दस उपन्यास और कई लघु कथाएँ प्रकाशित कर चुके हैं।

स्वीडिश अकादमी ने एक बयान में कहा, "शरणार्थी के व्यवधान का विषय उनके पूरे काम में चलता है। उन्होंने अंग्रेजी निर्वासन में 21 वर्षीय के रूप में लिखना शुरू किया, और हालांकि स्वाहिली उनकी पहली भाषा थी, अंग्रेजी उनकी साहित्यिक उपकरण बन गई।" बयान में कहा गया है कि अब्दुलराजाक गुरना ने स्वदेशी आबादी को उजागर करने के लिए औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य को ऊपर उठाते हुए जानबूझकर परंपरा को तोड़ दिया। इस प्रकार, प्रेम संबंध के बारे में उनका उपन्यास 'डेजिशन' (2005) एक कुंद विरोधाभास बन जाता है जिसे उन्होंने "शाही रोमांस" कहा है।

The 2021 Nobel Prize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents” pic.twitter.com/AOoprBEEbS

