कभी दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में शुमार इस्लामिक स्टेट यानी ISIS की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हाल ही में ISIS के और आतंकियों को इराक के मोसुल शहर में गिरफ्तार किया गया। इनमें शिफा अल-निमा (Shifa al-Nima) भी शामिल था। Shifa al-Nima शुरू से ISIS से जुड़ा था। उसका काम था अपने भाषणों के जरिए आतंकियों को तैयार करना और उनके दिमाग में जहर घोलना। Shifa al-Nima ने कहा था कि आतंकियों को महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना गलत नहीं है। बहरहाल, Shifa al-Nima करीब 135 किलो वजनी था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आखिर में ट्रक में डालकर उसे जेल तक ले जाया गया। ISIS के आतंकी उसे जब्बा द जेहादी कहते थे।

इराक की SWAT टीम ने यह छापा मारी की थी। शुरू में Shifa al-Nima को कार में डालकर ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन नाकाम रहे। Shifa al-Nima के बारे में इराक और इजराइल के अखबारों में विस्तार से छपा है। लिखा गया है कि Shifa al-Nima अपने भाषणों में ISIS के हर गलत काम को इस्लाम से हिसाब से सही करार देता था।

Shifa al-Nima के बारे में तहकीकात कर चुके ब्रिटिश एक्टिविस्ट माजिद नवाज के अनुसार, Shifa al-Nima को शुरू से ISIS का बड़े लीडर माना गया। वही फतवे जारी करता था, जिसके बाद आतंकी खुलकर कत्लेआम मचाते थे।Shifa al-Nima का पकड़ा जाना आतंकी संगठन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि माना जा रहा था कि बगदाली की मौत के बाद भी आतंकी संगठन फिर खड़ा हो सकता है। बीते दिनों ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद भी ISIS ने कहा था कि अमेरिका का यह कदम उसके लिए फायदेमंद होगा।

An #ISIS 'mufti' arrested in #Mosul, #Iraq is so heavy that he had to be loaded onto the back of a truck to be transported.

Shifa Al-Nima(Abu Abdul-Bari)was too overweight to be put in a police car&was instead, unceremoniously taken into custody on the back of a pick-up truck

📸 pic.twitter.com/gl8GCGR3Lh

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) January 18, 2020