Operation Sindoor: लश्कर आतंकी ने दिखाया कैसे मुख्यालय बना खंडर? सेना ने दागी थीं मिसाइलें

एजेंसी, पाकिस्तान। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की दोगली नीति एक बार फिर उजागर हो गई है। पहले जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के कमांडर इलियास कश्मीरी ने स्वीकार किया कि बहावलपुर में भारतीय मिसाइल हमले में मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए।

अब लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कमांडर कासिम ने वीडियो जारी कर माना है कि भारतीय वायुसेना ने लाहौर के पास मुरिदके स्थित लश्कर के मुख्यालय मारकज-ए-तैयबा को पूरी तरह तबाह कर दिया। मारकज-ए-तैयबा बना खंडहर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लश्कर कमांडर कासिम खंडहर बने मारकज-ए-तैयबा के सामने खड़ा दिख रहा है। उसने स्पष्ट कहा कि 7 मई को हुए भारतीय हमले ने इस मुख्यालय को जमींदोज कर दिया।

यह वही जगह थी जहां सालों से लश्कर के आतंकियों और छात्रों को धार्मिक कट्टरता और हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। कासिम ने कैमरे पर दावा किया कि “यह मस्जिद पहले से बड़ी और भव्य बनेगी” और पाकिस्तान की मदद से पुनर्निर्माण कार्य जारी है।

पाकिस्तान पर उठ रहे सवाल एक अन्य वीडियो में लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान सरकार और सेना सीधे तौर पर इस ध्वस्त कैंप को बनाने में सहयोग कर रही हैं।

कसूरी ने युवाओं से लश्कर के हथियारों के ट्रेनिंग मॉड्यूल दौर-ए-सुफ्फा में भर्ती होने की अपील भी की। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार लश्कर चुपचाप मुरिदके कॉम्प्लेक्स को फिर से खड़ा करने में जुटा है। 9 आतंकी ठिकाने बने निशाना 7 मई को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 नागरिकों की हत्या के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसमें पाकिस्तान और पीओके में फैले 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए। मुख्य टारगेट थे: मारकज तैयबा, मुरिदके (लश्कर मुख्यालय)

सरजल कैंप, सियालकोट (हिजबुल मुजाहिदीन)

मेहमूना जोया कैंप, सियालकोट (हिजबुल मुजाहिदीन)

अब्बास कैंप, कोटली (लश्कर)

गुलपुर कैंप, कोटली (लश्कर)

सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद (जैश)

सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद (लश्कर) सैटेलाइट इमेज और पोस्ट-स्ट्राइक विजुअल्स ने इन स्थानों पर भारी तबाही की पुष्टि की। यहां देखें वीडियो 🚨 🇵🇰👺 After Jaish commander ilyas kashmiri now Lashkar-e-Taiba Commander Qaasim has torn apart Pakistan’s lies on Muridke terror camps. 👉 Standing in front of the demolished Markaz E Taiba camp, which destroyed in #OperationSindoor, he admits that many terrorists… pic.twitter.com/S80p9wLSFy — OsintTV 📺 (@OsintTV) September 19, 2025 पाकिस्तान की झूठी बयानबाजी बेनकाब