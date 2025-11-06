मुनीर को पाकिस्तान में मिलने वाली है 'असीमित' ताकत, Pakistan के संविधान में होगा बड़ा बदलाव

डिजिटल डेस्क: पाकिस्तान में एक बार फिर सेना की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जल्द ही देश की संसद में 27वां संविधान संशोधन पेश करने वाले हैं। इस संशोधन के माध्यम से सेना प्रमुख की नियुक्ति और सशस्त्र बलों की कमान पर नियंत्रण को और सुदृढ़ करने की योजना बनाई जा रही है। आलोचकों का मानना है कि इस कदम के बाद सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की शक्तियां और बढ़ जाएंगी।

बिलावल भुट्टो जरदारी के एक ट्वीट ने इस संवैधानिक बदलाव की अटकलों को हवा दी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के प्रमुख बिलावल ने कहा कि सरकार ने उनसे 27वें संशोधन के समर्थन के लिए संपर्क किया है। इसके बाद पूरे देश में इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई।