Pakistan Crisis: लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को राहत देते हुए कल सुबह तक के लिए पुलिस की कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। इससे पहले तमाम प्रयासों और भारी फोर्स के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जबकि पुलिस की मदद के लिए भारी संख्या में पाक रेंजर्स को भी भेजा गया है। उधर, जमान पार्क पर जमा हुई पुलिस अब पीछे हटने लगी है। इमरान खान के समर्थक अभी भी भारी संख्या में वहां मौजूद हैं और उनकी ढाल बनकर खड़े है।

Pakistani security forces withdrew from around Imran Khan's home, putting a halt to clashes that had erupted after police tried to arrest the former prime minister for not showing up in a case against him related to selling state gifts https://t.co/Y9tYB6ZeF2 pic.twitter.com/t3xSnMHLXT

— Reuters (@Reuters) March 15, 2023