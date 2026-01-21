पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की भारी फजीहत, नकली 'पिज्जा हट' का कर दिया उद्घाटन, असली कंपनी ने झाड़ा पल्ला

मेरी खबरें
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 03:34:10 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 03:34:10 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इन दिनों एक बेहद अजीबोगरीब और शर्मनाक स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। मामला सियालकोट के कैंटोनमेंट इलाके का है, जहां मंत्री जी ने बड़े तामझाम के साथ एक पिज्जा आउटलेट का उद्घाटन किया, जिसे दुनिया की मशहूर चैन 'पिज्जा हट' (Pizza Hut) बताया गया। लेकिन असली धमाका तब हुआ, जब कुछ ही घंटों बाद असली कंपनी ने इस आउटलेट को पूरी तरह फर्जी करार दे दिया।

    क्या है पूरा मामला?

    सियालकोट में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में ख्वाजा आसिफ मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विधिवत रिबन काटा, फोटो खिंचवाए और इस नए आउटलेट का जश्न मनाया। इस दुकान पर पिज्जा हट का मशहूर लोगो और हूबहू ब्रांडिंग इस्तेमाल की गई थी। समारोह के वीडियो जैसे ही वायरल हुए, लोगों ने नोटिस किया कि यह आउटलेट कंपनी की ऑफिशियल लिस्ट में शामिल नहीं है।


    'पिज्जा हट पाकिस्तान' ने आउटलेट से पल्ला झाड़ा

    बढ़ते विवाद के बीच 'पिज्जा हट पाकिस्तान' ने आधिकारिक बयान जारी कर इस आउटलेट से पल्ला झाड़ लिया। कंपनी ने साफ किया कि यह स्टोर पूरी तरह अनधिकृत है और इसके पास ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। कंपनी ने चेतावनी दी कि यह फर्जी स्टोर 'यम! ब्रांड्स' के अंतरराष्ट्रीय रेसिपी, फूड सेफ्टी या क्वालिटी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है। पिज्जा हट ने ट्रेडमार्क के दुरुपयोग को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज कराई है।

    सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

    इस घटना के बाद इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। यूजर्स पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक रक्षा मंत्री बिना जांच-पड़ताल के एक फर्जी आउटलेट का उद्घाटन करने कैसे पहुंच गए? कुछ लोग इसे पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति का प्रतिबिंब बता रहे हैं।

