Pakistan News: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। आर्थिक स्थिति और घटते विदेशी मुद्रा भंडार से निपटने के लिए सरकार ने सख्त उपाय उठाने शुरू कर दिए है। गुरुवार को देश में इमरजेंसी इकनॉमिक प्लान की घोषणा की गई। जिसके तहत पाकिस्तान में अब कई सामान के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। इसमें कार और स्मार्टफोन समेत कई सामान शामिल हैं। सरकार के इस फैसला से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता में पेट्रोलियम लेवी बड़ा कारक है। 2.56 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित गैर-टैक्स राजस्व के मुकाबले पेट्रोलियम लेवी में छूट के कारण सरकार 426.8 करोड़ रुपए ही हासिल कर पाएगी। साथ ही वर्ष के आखिरी तक मुद्रास्फीति 15 प्रतिशत को पार कर सकता है।

सरकार कठोर फैसले लेगी

डॉन अखबार के अनुसार ये कदम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक बेलआउट लेने के लिए जताई गई प्रतिबद्धता के तहत उठाए जाएंगे। दोहा में नाथन पोर्टर की अगुआई वाले आइएमएफ मिशन से औपचारिक बातचीत में पहले दिन पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने देश की आर्थिक टीम की अगुआई की। दो बिंदुओं पर अनिश्चितता खत्म करने के प्रयास में टीम ने स्पष्ट किया कि नई गठबंधन सरकार सत्ता में बनी रहेगी और कठोर फैसले लेगी। मूल वित्त कार्यक्रम में सुधार करेगी और ढांचागत बेंचमार्क को पूरा करेगी।

My decision to ban import of luxury items will save the country precious foreign exchange. We will practice austerity & financially stronger people must lead in this effort so that the less privileged among us do not have to bear this burden inflicted on them by the PTI govt.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 19, 2022