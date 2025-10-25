'अमेरिका ने मुशर्रफ को खरीद लिया था, परमाणु हथियारों पर भी था कंट्रोल', CIA के पूर्व अधिकारी का खुलासा

डिजिटल डेस्क: अमेरिका के खुफिया एजेंसी, सीआईए ने पाकिस्तान को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने परमाणु हथियारों को अमेरिका के हाथों में सौंप दिया था। बातचीत के दौरान जॉन किरिया को ने कई बाते बताई।

पूर्व साआईए अधिकारी रहे किरियाको ने बताया कि वह साल 2002 में पाकिस्तान में तैनात थे। इस उन्हें अनौपचारिक रूप से यह बताया गया कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को अमेरिका पेंटागन नियंत्रित करता है। उस समय के पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका के हाथ में सौंप दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि ये हथियार आतंकवादियों के हाथों जा सकते हैं।