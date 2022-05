Pakistan Heavy violence । पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आजादी मार्च के दौरान इस्लामाबाद में हिंसा भड़क गई है। इमरान खान के समर्थकों ने कई स्थानों पर आगजनी की है और मेट्रो स्टेशन में आग लगा दी है। पाकिस्तान में फिलहाल गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर शाहबाज सरकार पर इमरान खान का हमला जारी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का आजादी मार्च के जरिए देश में फिर से असेंबली चुनाव करने की मांग करते हुए आजादी मार्च निकाला था। इस दौरान हजारों की संख्या में जमा PTI समर्थकों की राजधानी इस्लामाबाद में लंबा जाम लगा दिया था।

Govt of Pakistan orders deployment of troops of Pakistan Army in the wake of law and order situation in Islamabad pic.twitter.com/QUJgwX3heV

मेट्रो स्टेशन में दिखी आग की तेज लपटें

इमरान खान के आजादी मार्च ने राजधानी इस्लामाबाद में एंट्री से पहले काफी हिंसा की। इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों ने मेट्रो स्टेशन में आग लगा दी। इसके बाद वहां आग की तेज लपटें देखी गईं। राजधानी इस्लामाबाद के अलावा भी पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई समर्थकों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इमरान समर्थक हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कराची, लाहौर में शाहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

Several PTI workers were arrested on Wednesday, May 25 after a clash broke out b/w them & police as PTI chief & former Pak PM Imran Khan flagged off protest march towards Islamabad

In recent aftermath of the clash, Islamabad's Metro station was set on fire: Pakistan's Samaa news pic.twitter.com/lgeKaESDmY

— ANI (@ANI) May 25, 2022