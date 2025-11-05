भारत के इस कदम से सकते में आया पाक, असीम मुनीर ने सभी कमांडरों को रियल टाइम अपडेट देने का आदेश दिया

डिजिटल डेस्कः भारतीय सेना की सीमा के नजदीक जारी युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में खौफ और असमंजस का माहौल बन गया है। इस युद्धाभ्यास को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने देशभर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने सभी फील्ड कमांडरों को आदेश दिया है कि वे हर गतिविधि की जानकारी रियल टाइम में मुख्यालय तक पहुंचाएं।

पाकिस्तानी वायुसेना ने देश के कई इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। करीब 20 फाइटर जेट्स लगातार सीमा पर गश्त कर रहे हैं और रोजाना 50-60 जेट्स अभ्यास उड़ानें भर रहे हैं। वहीं, नौसेना ने अरब सागर, ग्वादर पोर्ट और समुद्री व्यापार मार्गों पर अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्री इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है।

मिसाइल कमांड और रॉकेट फोर्स भी एक्टिव

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक मिसाइल कमांड और नई आर्मी रॉकेट फोर्स को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। लॉन्च वाहनों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। यह कदम पाकिस्तान की रक्षात्मक रणनीति को दर्शाता है, जो भारत के अभ्यास को संभावित खतरे के रूप में देख रही है।

सेना की सीमाएं और नई तैयारियां

भारत की ब्लू-वॉटर नेवी के मुकाबले पाकिस्तान की नौसेना आकार में काफी छोटी है। इसी कारण पाक नौसेना फिलहाल तटीय रक्षा रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले वर्ष से पाकिस्तान को 8 चीनी हैंगर क्लास डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां मिलने वाली हैं, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन (AIP) तकनीक होगी। वहीं, भारत के पास पहले से ही 6 स्कॉर्पीन, 6 किलो और 4 एचडीडब्ल्यू क्लास पनडुब्बियां मौजूद हैं।