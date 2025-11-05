मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भारत के इस कदम से सकते में आया पाक, असीम मुनीर ने सभी कमांडरों को रियल टाइम अपडेट देने का आदेश दिया

    भारत के व्यापक सैन्य अभ्यास के बीच पाकिस्तान की बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अपने देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया और तीनों सेनाओं को अधिक सतर्कता बरतने का आदेश दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 02:53:46 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 02:54:24 PM (IST)
    भारत के इस कदम से सकते में आया पाक, असीम मुनीर ने सभी कमांडरों को रियल टाइम अपडेट देने का आदेश दिया
    पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर

    HighLights

    1. जल-थल से हवा तक मुनीर की सेना एक्टिव
    2. एयरबेस और समुद्री सीमाओं की निगरानी बढ़ी
    3. स्ट्रैटेजिक मिसाइल कमांड किया गया एक्टिव

    डिजिटल डेस्कः भारतीय सेना की सीमा के नजदीक जारी युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में खौफ और असमंजस का माहौल बन गया है। इस युद्धाभ्यास को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने देशभर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने सभी फील्ड कमांडरों को आदेश दिया है कि वे हर गतिविधि की जानकारी रियल टाइम में मुख्यालय तक पहुंचाएं।

    आसमान और समंदर से निगरानी तेज

    पाकिस्तानी वायुसेना ने देश के कई इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। करीब 20 फाइटर जेट्स लगातार सीमा पर गश्त कर रहे हैं और रोजाना 50-60 जेट्स अभ्यास उड़ानें भर रहे हैं। वहीं, नौसेना ने अरब सागर, ग्वादर पोर्ट और समुद्री व्यापार मार्गों पर अलर्ट जारी कर दिया है। समुद्री इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है।


    मिसाइल कमांड और रॉकेट फोर्स भी एक्टिव

    रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक मिसाइल कमांड और नई आर्मी रॉकेट फोर्स को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। लॉन्च वाहनों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। यह कदम पाकिस्तान की रक्षात्मक रणनीति को दर्शाता है, जो भारत के अभ्यास को संभावित खतरे के रूप में देख रही है।

    सेना की सीमाएं और नई तैयारियां

    भारत की ब्लू-वॉटर नेवी के मुकाबले पाकिस्तान की नौसेना आकार में काफी छोटी है। इसी कारण पाक नौसेना फिलहाल तटीय रक्षा रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले वर्ष से पाकिस्तान को 8 चीनी हैंगर क्लास डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां मिलने वाली हैं, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन (AIP) तकनीक होगी। वहीं, भारत के पास पहले से ही 6 स्कॉर्पीन, 6 किलो और 4 एचडीडब्ल्यू क्लास पनडुब्बियां मौजूद हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.