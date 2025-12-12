एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाक PM की बेइज्जती, पुतिन ने 40 मिनट कराया इंतजार, तो झल्लाकर मीटिंग में जबरन घुसे शहबाज, और फिर...

डिजिटल डेस्क: वहां के नेता और हुकमरान भी कुछ कम नहीं है, क्या प्रधानमंत्री क्या दूसर नेता सब एक से बढ़कर एक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला, जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तुर्कमेनिस्तान की धरती पर सरेआम बेइज्जती हुई और वह अपना-सा मुंह लेकर रह गए।

दरअसल, तुर्कमेनिस्तान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फोरम में एक अजीब घटना हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की एक बार फजिहत हो गई। पाक पीएम इस आयोजन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मिलने की कोशिश में गलती से उनकी बंद कमरे वाली मीटिंग में पहुंच गए। यह घटना कैमर में कैद हो गई। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही, इसका खूब मजाक बना।

❗️The Moment PM Sharif Gate-crashed Putin's Meeting With Erdogan After Waiting For 40 Mins https://t.co/r4L9XhA9IY pic.twitter.com/shi7YLMgmP — RT_India (@RT_India_news) December 12, 2025 बता दें कि तुर्कमेनिस्तान की स्थायी तटस्थता के 30 साल पूरे होने पर अंतरराष्ट्रीय फोरम आयोजित किया गया था। 12 दिसंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में शहबाज शरीफ और पुतिन की एक द्विपक्षीय बैठक तय थी। बैठक में पाक पीएम की पहुंचने के बाद भी पुतिन 40 मिनट तक नहीं पहुंचे। पाक पीएम और वहां के विदेश मंत्री इशाक डार 40 मिनटों तक एक अलग कमरे में इंतजार करते रहे, लेकिन बैठक शुरू नहीं हुई। ❗️🇵🇰 PM Sharif Waited For Over 40 Minutes For President Putin Before Growing Tired And Gate-crashing Russian Leader's Meeting With Erdogan - RT Correspondent He left ten minutes later. pic.twitter.com/tgUdPHT4eh — RT_India (@RT_India_news) December 12, 2025 रिपोर्टस् के अनुसार, लंबे इंतजार के बाद शरीफ से रहा नहीं गया। वे पुतिन से कम से कम 10 कुछ मिनट के लिए मिलने पहुंचे गए। इस जल्दबाजी में शबहाज शरीफ उस कमरे तक पहुंच गए, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन तुर्किये के राष्ट्रपतिन रेचेप एर्दोआन से जरूरी आधिकारिक मीटिंग कर रहे थे।