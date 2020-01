इस्लामाबाद। पाकिस्तान में शुक्रवार शाम इस विश्व प्रसिद्ध ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले के बाद तनाव कायम है। इस बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रविवार को भीड़ के हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के इससे जोड़ दिया। इमरान खान ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए उनकी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। इमरान खान ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और मुसलमानों के खिलाफ लक्षित हमले मोदी और आरएसएस का एजेंडा है।

इमरान खान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा- ननकाना साहब में हुई निंदनीय घटना और भारतभर में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों पर चल रहे हमलों के बीच प्रमुख अंतर यह है कि ननकाना साहिब में मेरी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और उन्हें पुलिस और न्यायपालिका से संरक्षण मिलेगा। इसके विपरीत, मोदी की आरएसएस की दृष्टि अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का समर्थन करती है और मुसलमानों के खिलाफ लक्षित हमले इस एजेंडे का हिस्सा हैं।

The major difference between the condemnable Nankana incident & the ongoing attacks across India on Muslims & other minorities is this: the former is against my vision & will find zero tolerance & protection from the govt incl police & judiciary;

