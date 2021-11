पाकिस्तान ने एक बार फिर आपसी रिश्तों को खराब करनेवाला कदम उठाया है। पाकिस्तान ने श्रीनगर (Srinagar) से शारजाह (Sharjah) जाने वाली फ्लाइट को अपने एयरस्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी है। इस वजह से श्रीनगर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को अब उदयपुर, अहमदाबाद और ओमान से होते हुए शारजाह जाना पड़ेगा। इसकी सीधा असर यात्री किराए पर पड़ेगा ,क्योंकि उड़ानों को ज्यादा दूरी से चक्कर काटते हुए जाना पड़ेगा। इसके साथ ही कश्मीरियों के साथ हमदर्दी का दिखावा करने वाले पाकिस्तान का सच अब सामने आ गया है। वहीं इस फैसले से ये भी साफ हो गया है कि पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर की बढ़ती प्रगति हजम नहीं हो रही है।

#ALERT || Pakistan has refused its airspace use to Go First's Srinagar-Sharjah flight. It has raised concerns over the use of their airspace. Matter reported to the concerned ministries; MoCA, MEA & MHA looking into it: Government source to ANI pic.twitter.com/ScmMIWVTsb

मीडिया सूत्रों के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इस फैसले की सूचना नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दी। वैसे पाकिस्तान का ये फैसला चौंकाने वाला है। अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक शांति काल में बिना लैंडिंग के किसी भी देश के ऊपर से यात्री विमानों को उड़ान भरने की इजाजत होती है। उधर, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने इस फैसले पर निराशा जताई है और ट्वीट करते हुए इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

Very unfortunate. Pakistan did the same thing with the Air India Express flight from Srinagar to Dubai in 2009-2010. I had hoped that @GoFirstairways being permitted to overfly Pak airspace was indicative of a thaw in relations but alas that wasn’t to be. https://t.co/WhXzLbftxf

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 3, 2021