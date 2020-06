इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कराची में स्थित स्टॉक एक्सचेंज में आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी भी हथियारबंद लोग इमारत में मौजूद हैं। हमलावरों की संख्या चार थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, गोलीबारी और ग्रेनेड हमले में कम से कम पांच नागरिकों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए हैं। जियो न्यूज के मुताबिक, सोमवार की तड़के चार आतंकवादियों ने पीएसएक्स इमारत पर धावा बोला और अंधाधुंध गोलाबारी की।

पुलिस ने कहा कि चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने पहले स्टॉक एक्सचेंज पर ग्रेनेड से हमला किया और फिर इमारत पर धावा बोल दिया।

घायलों में से एक पुलिस अधिकारी और सुरक्षा गार्ड पीएसएक्स बिल्डिंग के बाहर थे। घायलों को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। आस-पास के इलाकों को पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने घेर लिया है और इसके साथ ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है।

पार्किंग एरिया से घुसे आतंकी

पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के प्रत्यक्षदर्शी आबिद अली हबीब ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आतंकी हमारे पार्किंग क्षेत्र से इमारत के अंदर घुसे और सभी पर गोलियां चलाने लगे।उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने रेलवे ग्राउंड पार्किंग क्षेत्र में घुसकर पीएसएक्स के मैदान के बाहर गोलीबारी की थी। हबीब ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी से इमारत में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।

जिंदा पकड़ो आतंकी

Strongly condemn the attack on PSX aimed at tarnishing our relentless war on terror. Have instructed the IG & security agencies to ensure that the perpetrators are caught alive & their handlers are accorded exemplary punishments. We shall protect Sindh at all costs.

— Imran Ismail (@ImranIsmailPTI) June 29, 2020